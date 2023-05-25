Fatih’te iş yerinde yangın: 4’ü ağır 6 yaralı

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi’ndeki bid pidecide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde uyuyan 6 kişiyi de dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 6 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.