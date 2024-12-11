Athena Gökhan'ın Fatih'teki 3 katlı evi çöktü!
Fatih'te 3 katlı metruk binada kısmi çökme yaşanmıştı. Çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, binanın sahibinin ise Athena Gökhan bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz çıktı.
İstanbul Fatih'teki Balat Mahallesi’nde bir binada çökme meydana gelmişti. 3 katlı metruk binadaki hasar nedeniyle çevresindeki 3 bina boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi.
Binanın sahibi Gökhan Özoğuz çıktı
Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.