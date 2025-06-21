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Fatih'te otelde korkutan yangın: 4 kişi kurtarıldı

Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Fatih'te otelde korkutan yangın: 4 kişi kurtarıldı
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Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 4 katlı otelin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Oluşan yoğun duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı.

İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişi kurtarıldı

Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı. 

Elektrik tesisatı şüphesi 

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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