Fatih'te otelde korkutan yangın: 4 kişi kurtarıldı
Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu üst katlarda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 4 katlı otelin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Oluşan yoğun duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı.
İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 kişi kurtarıldı
Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Elektrik tesisatı şüphesi
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.