Fatih'te silah sesleri: Polis alarma geçti
İstanbul Fatih'te, silahla rastgele etrafa ateş açıp kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi.
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Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerini gören şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ekiplerin kovaladığı zanlı kaçmayı başardı.
Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.