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Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: Yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın kısmen çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Haber Merkezi
DHA
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Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: Yaralılar var
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İstanbul Fatih'te yıkımı yapılan bina kısmen çöktü. İnşaatta çalışan 2 işçi yaralandı. Yıkım çalışması yapan kepçe, merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan kepçe operatörü ile bir işçi yaralandı.

Bitişiğindeki bina boşaltıldı

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bitişiğinde bulunan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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