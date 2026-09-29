Son dakika: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti!

ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında adı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade etti.

Edinilen bilgiye göre Kaya ve eşi, söz konusu tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktardı.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler, fonlara ilişkin gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya ve eşi, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırmış ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira elde etmişti. Söz konusu rakamlar Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem dökümü olarak resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmış değil.

SPK 131 fonun tasfiyesine karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

SPK'nın 2026/61 sayılı bülteninde tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Buna göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecinde Türkiye İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesinde ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Kurul daha sonra tasfiye için öngörülen azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı.

SPK, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada ise 17 Eylül'de fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

2,2 milyar lira Bakanlığın bildirdiği hesaba aktarıldı

ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre Kaya ve eşi, kamuoyunda tartışma konusu olan hisse işlemleri kapsamında yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardı.

Böylece Kaya çiftinin söz konusu işlemlerden elde ettiği öne sürülen tutarın iadesi yönünde adım attığı öğrenildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanabilecek

SPK Kanunu çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar elde ettiği geliri geri ödemeleri halinde etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor.

SPK, yayınladığı bültende IBAN numarası dahi vermişti:

"6362 sayılı SPK'nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir."