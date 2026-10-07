İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "fon soruşturmasına" adı karışan ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ederek fondan elde ettiği gelirleri TMSF'ye iade eden Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'den ihraç edildi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'nin üyesi olmadığını söyledi. Konunun hukuki bir konu olduğu belirten İnan, "Fatma Betül Sayan partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına ve sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemelere ilişkin de konuşan İnan, "Göreceksiniz bu meseleden de hem sermaye piyasalarımız hem Türkiye ekonomisi bugün Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi safralarından temizlenerek, güçlenerek, kat ve kat güçlenerek yoluna arınarak devam edecek." dedi.