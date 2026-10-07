Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı

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Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. Beyanların adli makamlarca dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle birlikte değerlendirileceği, SPK'nın yapması beklenen suç duyurusunun da soruşturma dosyasına dahil edileceği öğrenildi.

Kaya çifti, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Burada yaklaşık bir saat ifade veren Kaya çifti, adliyeden ayrıldı.

Özata Denizcilik'teki işlemler soruldu

Fon soruşturmasında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerini anlattı. Kaya çifti, toplam yaklaşık 400 bin lotluk hisse alım-satımında yönlendirme olmadığını savunurken, elde ettikleri kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Kaya çifti, aldıkları lotların bir kısmını ağustosta, kalanını ise eylülde sattıklarını da ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Kaya çifti, yaklaşık bir saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İfadeleri ortaya çıktı

Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya kendilerine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savundu.

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki alım ve satım işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı.

İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını belirtti. Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini söyledi.

Yatırım işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savunan Kaya, yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin olmadığını ifade etti. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu belirten Kaya, yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

Fatma Betül Sayan Kaya da suçlamaları kabul etmedi

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti.

Kaya, yatırım kararlarında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

"SPK suç duyurusunda bulunacak"

Soruşturma kapsamında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirdiği öğrenildi.

Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ile satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyada bulunan mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılacağı bildirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.