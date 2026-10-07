Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Kaya çifti bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecek.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi parayı TMSF'ye yatırdı

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusuna izin verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, “Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verildi.”

Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istenmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 Ekim 2006, tarihinde açıklama yaparak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açtığını duyurmuştu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, “İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır” denildi.

Kaya'nın bu düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyar 200 milyon lirayı iade etmiş olması gerekiyor.

İşte belgesi...

2,2 milyar liralık kazanç iddiası gündeme gelmişti

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, Kaya çiftinin Özata Denizcilik bağlantılı işlemler üzerinden yüksek kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 63 milyon liralık hisse alımı yaptığı ve fon krizinin patlak vermesinden kısa bir süre önce bu hisseleri 1,3 milyar liraya sattığı belirtilmişti.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında hisse başına 55 liradan 150 bin adet pay alarak 4 bin 482 liradan elden çıkardığı, toplamda 99 milyon 687 bin lira yatırdığı fondan 826 milyon lira çektiği kaydedilmişti.

Çiftin fon işlemleri üzerinden toplamda yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

26 Eylül'de görevlerinden istifa etmişti

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların titizlikle araştırılması gerektiği yönündeki açık iradesine dikkat çeken Kaya, siyasetteki sorumluluğunun sadece hukuki çerçeveyle sınırlı olmadığını vurgulamıştı.

Kaya, açıklamasında sürecin sağlıklı bir şekilde aydınlatılması ve selametle tamamlanabilmesi amacıyla görevlerinden affını istediğini belirtmişti.