Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi parayı TMSF'ye yatırdı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarının dondurulması talep edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını gönüllülük esasına dayanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

2,2 milyar liralık kazanç iddiası gündeme gelmişti

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, Kaya çiftinin Özata Denizcilik bağlantılı işlemler üzerinden yüksek kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 63 milyon liralık hisse alımı yaptığı ve fon krizinin patlak vermesinden kısa bir süre önce bu hisseleri 1,3 milyar liraya sattığı belirtilmişti.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026 yılı başlarında hisse başına 55 liradan 150 bin adet pay alarak 4 bin 482 liradan elden çıkardığı, toplamda 99 milyon 687 bin lira yatırdığı fondan 826 milyon lira çektiği kaydedilmişti. Çiftin fon işlemleri üzerinden toplamda yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

26 Eylül'de görevlerinden istifa etmişti

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların titizlikle araştırılması gerektiği yönündeki açık iradesine dikkat çeken Kaya, siyasetteki sorumluluğunun sadece hukuki çerçeveyle sınırlı olmadığını vurgulamıştı. Kaya, açıklamasında sürecin sağlıklı bir şekilde aydınlatılması ve selametle tamamlanabilmesi amacıyla görevlerinden affını istediğini belirtmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya kimdir?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi.

Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.

Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.