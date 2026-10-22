Fatma Betül Sayan Kaya’dan fon iddialarına yanıt: 2 milyar TL’yi aşkın iade yaptım

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Fon skandalında eşiyle birlikte yaklaşık 2 milyar TL kazanç elde ettiği iddialarının gündeme gelmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, konuya ilişkin açıklama yaparak hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Kaya’dan 2 milyar liralık iade açıklaması

Gazeteci Nagehan Alçı’ya konuşan Kaya, süreçle ilgili bilgi kirliliği bulunduğunu iddia ederek "Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim" dedi.

SPK Kanunu gereğince, kişilerin elde ettikleri ya da başkalarına sağladıkları haksız menfaatin iki katını geri ödemesi gerektiği kuralı hatırlatıldı.

“Benimle hiçbir ilgisi yok”

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile aralarında bir bağ bulunduğu iddialarını da reddeden Kaya, “Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok” ifadelerini kullandı.