'Fatma Betül yesin diye mi' demişti: AK Partili Serkan Bayram özür diledi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son günlerde, yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğu AK Parti camiasında oluşturduğu haklı rahatsızlığı gördüğünü belirtti.

Serkan Bayram, son günlerde ülkenin içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğu kaygıları anlatmaya çalışırken kullandığı bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını, partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ettiğini kaydetti.

Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmayı asla istemediğini dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur. Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır."

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, iddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermenin bağımsız yargının görevi olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten attığını, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu aktardı.

İlgili kurulların harekete geçmesiyle inceleme ve denetim sürecinin başladığını anlatan Bayram, değerlendirmelerinde bu adımları da vurgulaması gerektiğinin altını çizdi.

Serkan Bayram, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış, vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm. Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim. Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım."

Ne demişti?

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, geçtiğimiz gün NOW TV’de katıldığı Çalar Saat programında gündeme dair açıklamada bulunmuştu.

Bayram, fon soruşturmalarına ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin “Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” demişti.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda kullanılan gözaltılara dair de konuşan Bayram “Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.