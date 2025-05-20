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Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı

Oyuncu Fatma Girik'in 24 Ocak 2022 tarihinde koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinden sonra ailesinin ihmal iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda savcılık soruşturmasını tamamladı.

Haber Merkezi
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Fatma Girik'in ölümünde ihmal var mı? Soruşturma tamamlandı
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Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. Girik'in vefat etme nedeni, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Girik'in ailesi, İstanbul Ulus'taki özel hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sabah gazetesinin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu başlattığı soruşturmayı tamamladı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmedildi.

Ölümünde ihmal olmadığı tespit edildi

Kararda, şüpheli olarak hastanede refakatçi olarak bulunan Fatma Ahu Turanlı ve hastane hekimleri yer aldı.

Savcılık, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşlerine başvurdu.

Uzman raporlarında, hastanın yaşına (78), mevcut sağlık durumuna ve koronavirüsün klinik seyrine bağlı olarak, ölümün doğal süreçte geliştiği, tıbbi müdahalede kusur tespit edilmediği belirtildi.

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