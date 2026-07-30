Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı: İzmit'te Başkanvekili belli oldu
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan Başkanvekili seçimini CHP’li Lütfü Obuz kazandı.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine yapılan Başkanvekili seçimini CHP’li Lütfü Obuz kazandı.
Kocaeli Valiliği tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 15:00’te başlayan toplantıda başkanvekili seçimi için oylama yapıldı.
37 üyeden oluşan mecliste CHP'nin adayı Lütfü Obuz ile AK Parti'nin adayı Hayrettin Ünlü yarıştı.
Başkanvekili seçimini CHP'li Lütfü Obuz kazandı. Hürriyet, 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.