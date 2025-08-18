Fatma Şahin, CHP'den AK Parti'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı ziyaret etti.

Şahin ile beraberinde başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkan Vekili Memik Terlemez, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güler, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları belediye meclis üyeleri ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ı ziyaret etti.

Şahin, "Önemli olan her zaman Gazi şehrimizin menfaatidir. Bugüne kadar uyumla çalıştığımız başkanımızla bundan sonra da pek çok yeni projeye imza atacağız. Bu yola duayla çıktık, milletimizin hayır dualarıyla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Şehitkamil’imiz için, Gaziantep’imiz için durmak yok, yola devam" dedi.

"Derdimiz da gayemiz de şehrimize hizmet"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Yolumuz uzun. Derdimiz de gayemiz de Şehitkamil’imize en iyi hizmeti sunmak. İnşallah el birliğiyle ilçemizi ve şehrimizi kalkınma yolculuğunda bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Kıymetli Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve heyetine nazik ziyaretleri, destekleri ve ortak hedeflerimize duydukları inanç için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara yürüyeceğiz" diye konuştu.

Özlem Çerçioğlu da AK Parti'ye katıldı

Yılmaz, 14 Ağustos Perşembe AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu diğer 5 CHP'li belediye başkanıyla AK Parti'ye katılmıştı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Umut Yılmaz'ın CHP'den istifasının ardından hakkında açılan soruşturmaların kapatıldığını açıklamıştı.