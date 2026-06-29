Karıştığı kaza sonrasında 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olan ve hapis cezasına çarptırılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Fatma Zehra Kınık Demir'in cezaevinde olduğunu babası Kerem Kınık duyurdu. Kınık sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun."

Ne olmuştu?

Fatma Zehra Kınık Demir'in karıştığı kaza sonrasında Temmuz 2024'te Batın Barlas Çeki isimli genç hayatını kaybetmişti.

Olayda üç kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hiç tutuklu kalmayan Fatma Zehra Kınık Demir, Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine dava İstinaf'tan dönmüş, daha sonra bu ceza 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. Bu karar da İstinaf'a taşınmış, ancak İstinaf başvuruları reddetmişti.