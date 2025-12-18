  1. Ekonomim
İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazasına ilişkin yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada karar çıktı
İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada hükmünü açıkladı. Mahkeme, Kınık Demir’i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 

2. duruşma bugün görüldü

ANKA'nın aktardığına göre, daha önceki yargılamada mahkeme tarafından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 2. duruşması bugün İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Zehra Kınık Demir ve Barlasçeki'nin ailesi katıldı. Mahkeme heyeti, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık Demir’e Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeniden yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararda, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmedildi.

