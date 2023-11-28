Fatura yakan emekliler: Yılda 4 ikramiye verilsin

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Ankara Ulus Meydanı’nda maaş eylemi yaptı.

Maaşlarının azlığını ödeyemedikleri faturalarını yakarak protesto eden emekliler, "insanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de emeklilerin eylemine katılarak destek verdi.

Ankara şubeleri adına sendika üyesi Tülay Bağış yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“21 yıllık AKP iktidarının daha önce hazırladığı bütçeleri gibi 2024 bütçeleri de saraydaki bir grup tuzu kuru danışman tarafından emeklileri, emekçileri, yoksulları küçük üreticileri yok sayan biz halkı işsizliğe, açlığa, yoksulluğa terk eden, temsilcilerin görüşüne başvurmadan hazırlanan bir belgedir. Daha önce hazırladıkları bütçelerde olduğu gibi 2024 bütçesinde de biz emeklilerin insanca yaşamak istiyoruz haykırışlarımızın karşılığı yok. Yani bu bütçede sosyal devlet yok. Emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler sonuçta halk yok. Bu bütçede var olan uluslararası sermayenin temsilcilerinin ve beşli çetelerin Mehmet Şimşek eliyle uygulatacakları en vahşi haliyle neoliberal politikalar var. Bu mutlu azınlığa bütçenin tüm kaynakları kullanılmaktadır.

Daha önceki bütçelerde de olduğu gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de bizim payımıza düşen bütçe gelirleri çok olandan çok, az olandan az alınması şeklindeyken bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerden yani iğneden ipliğe yapılacak zamlarla çalışan emeklilerin sırtına yüklenecektir. Son aylarda görüldüğü gibi, yıl içinde iki kez olarak ödediğimiz MTV gibi vergilerin yılda dört kez ödeme zorunluluğu getirilmesinin yaşanması, gelecek yeni yıl veya yerel seçimler sonucu bizlerin neyle karşı karşıya kalacağımızın belirtisi olarak görmek mümkündür. Bütçe gelirlerini büyük oranda dolaylı vergilerden sağladıkları için bu sebeple sürekli olarak başta akaryakıt, elektrik, doğal gaz olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine sürekli zam yaparak bütçe açığını zenginlerin değil, halkın sırtından kazandırılmaya başlanmıştır.

AKP iktidarının 21 yıllık karnesi bizi hiç yanıltmıyor. 2024 bütçesinde de yokuz. Kendi yanlış ekonomik politikalarının sonucu olarak derinleşen ve artık saklanamayan ağır ekonomik krizin faturasının bize kesilmesi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı altına itilen biz emekliler 2024 bütçesi ile daha da yoksullaştırılmak isteniyoruz, yeter artık, yeter, yeter.”

"Maaşlar açlık sınırının üstünde olmalı"

Emekliler taleplerini ise şöyle açıkladı:

"En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyede, açlık sınırı üstünde olmalıdır. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin. Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın.

Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi, herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.

"Statü yasası derhal çıkmalı"

İlgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak ‘Emekli sendikaları statü yasası’ derhal çıkarılmalıdır. Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç vs. tüm sağlık kesintilere son verilsin. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın. Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar, maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonların tekrar güncellenmesi gereklidir." (ANKA)