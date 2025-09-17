  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fazıl Say'dan Batı'ya Filistin tepkisi: Gazze'de yapılan bir soykırımdır
Takip Et

Fazıl Say'dan Batı'ya Filistin tepkisi: Gazze'de yapılan bir soykırımdır

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Batılı klasik müzik kurumlarına tepki göstererek, “Gazze’de yapılan bir soykırımdır. Nokta! Kendinize gelin müzik dünyası! Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fazıl Say'dan Batı'ya Filistin tepkisi: Gazze'de yapılan bir soykırımdır
Takip Et

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısı yaptı.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirdi. "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar" dedi.

"Bu çaresizliğe sessiz kalmayın"

Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şöyle seslendi:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

İsrail, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi'ni hedef aldıİsrail, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi'ni hedef aldıDünya
İspanya da İsrail'in ihraç edilmemesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı aldıİspanya da İsrail'in ihraç edilmemesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı aldıDünya
İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşanıyorİspanya Kralı 6. Felipe: Gazze Şeridi'nde dayanılmaz bir insani kriz yaşanıyorDünya
Gündem
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?