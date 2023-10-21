Fazıl Say’ın konserleri iptal edildi

Piyanist ve besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; fikirleri nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini belirterek, 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern konserlerinde Birmingham Orkestrası ile sahneye çıkamayacağını duyurdu.

Sosyal Medya hesabından açıklamalar yapan Say şöyle dedi:

• Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım ve tüm açıklamaların da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.

• İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum.

• Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur.

• Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşı da ‘sağduyulu ve barışçıl’ buldum, destekledim.

• Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmadığı bir ortamdayız.