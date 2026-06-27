Şok iddia: FBI, Türk iş insanını gözaltına aldı

BMS Çelik’in yöneticisi Mustafa Mollaoğlu, Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Oda TV'de yer alan habere göre Mustafa Mollaoğlu şu an Panama’da gözetim altında tutuluyor ve ABD’ye iade sürecinin başlatılması bekleniyor.

Gözaltı kararının yalnızca Mustafa Mollaoğlu ile sınırlı olmadığı iddia edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında da FBI tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor.

İddialara göre şüpheliler; Rusya ve İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlali, kara para aklama ve finansal şüpheli işlemler suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mustafa Mollaoğlu kimdir?

Mustafa Mollaoğlu, 1986 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğdu. İlkokulu İskenderun’da, ortaokul ve liseyi İstanbul’da tamamlayan Mustafa Mollaoğlu, İstanbul Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim gördükten sonra Birmingham City Üniversitesi Uluslararası ticaret bölümünden mezun oldu.

Mustafa Mollaoğlu, 2010 yılında BMS Çelik Hasır Dış ticaret departmanında başladığı görevine 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak devam etmiş, 2023 yılında Genel Müdürlük görevine ek olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Mustafa Mollaoğlu, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi, Ege ihracatçılar birliği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Mustafa Mollaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.