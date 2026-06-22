Fed'in efsane başkanı Greenspan hayatını kaybetti

ABD Merkez Bankasına (Fed) 1987-2006 yılları arasında Başkanlık eden Alan Greenspan, 100 yaşında Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Greenspan'in eşi gazeteci Andrea Mitchell, Fed'in eski başkanın evinde vefat ettiğini duyurdu.

Eşinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde ABD ekonomisini şekillendiren "dev bir isim" olduğunu belirten Mitchell, şunları kaydetti:

"Alan bu sabah evimizde 100 yaşında Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Her iki partiden başkanların yönetiminde onlarca yıl ABD ekonomisinin şekillenmesine yardımcı olan dev bir adamdı, ancak hatalarını kabul etme konusunda her zaman dürüsttü. Benim için ise 1984'teki ilk randevumuzdan itibaren hayatımı şekillendiren eşimdi. Beyzbola, Washington Commanders'a, tenise, golfe ve müziğe, özellikle de caza karşı 'irrasyonel bir coşkusu' (irrational exuberance) vardı. Zekası ve nezaketiyle hatırlanacak. Onun hayat arkadaşı olmak hayatımın en büyük neşesiydi."

Mitchell'in açıklamasında, Greenspan'in 1996 yılında piyasalardaki aşırı değerlenmeyi tanımlamak için kullandığı ve finans literatürüne geçen "irrasyonel coşku" tabirine de atıfta bulunması dikkati çekti.

Art arda beş dönem görevinde kalmıştı

11 Ağustos 1987'de Fed Başkanlığını devralan Greenspan, art arda beş dönem görevinde kalmıştı. Dört farklı ABD Başkanı tarafından bu göreve atanan Greenspan’in Fed Başkanlığı 31 Ocak 2006'da sona ermişti.