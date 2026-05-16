Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin için Nevşehir'e geldi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, çeşitli ziyaretler kapsamında Nevşehir'e geldi. İlk olarak Nevşehir Valiliği’ni ziyaret eden Bartholomeos’u Vali Hüseyin Kök karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Nevşehir Belediyesi'ne geçen Bartholomeos, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ben buralara çok geldim. Bütün Kapadokya'yı gezdim. 20 defa ayinler yaptım ilgili makamların izniyle. Bu sefer de gereken izinleri aldık. Yarın sabah Derinkuyu'da pazar ayinimizi yapacağız. Akşam da Meryem Ana Kilisesi’nde ayin yapacağız. Pazartesi günü de gezeceğiz" dedi. Ziyaret sonrası Bartholomeos, Nevşehir Belediyesi personeli Gülsüm Cantekin'in 10 aylık bebeği Ecem'i kucağına alıp, bir süre ilgilendi.