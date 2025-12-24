Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkmıştı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran: İddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım

Sadettin Saran, sosyal medyadan açıklama yaparak kendisini savunmıştu. X'te yayınlanan açıklamasında Saran, “Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.” iddiasına yer vermişti.

Saran, kendisini savunurken, “Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.” görüşünü dile getirmişti.

Uyuşturucu soruşturması: Ne olmuştu?

Sadettin Saran, ifadesinin alınmasının ardından saç ve kan örneği vermiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmalarının ortaya çıkması üzerine Saran’ın evinde arama yapılmıştı.

Sabah’ın haberine göre Saran ifadesinde Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce mesajlaşarak tanıştıklarını belirtti. İki isim arasında geçen mesajlar ve ses kayıtları savcılık tarafından sorgulandı.

Mesajlaşmalarda Saran “Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gideceğim birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay” dedi. Cebeci ise “Ben Escobar mıyım nereden bulayım? Sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım haberleşiriz” şeklinde cevap verdi.

Saran bu mesajların doğru olduğunu ancak tarihler konusunda yanlışlıklar olabileceğini söyledi:

“Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetişmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır.”

Cebeci ile aralarında geçen “İyi misin? Çok içtik” şeklindeki mesajlaşmalar soruldu. Saran “Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan’dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela’nın ‘Kafam güzel’ mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalıdır” dedi.

Saran, evinde bulunan kalıntılar ve maddeler için “uyuşturucu değil” dedi ancak incelemeye gönderilen bu maddelerin yapılan ilk testinde uyuşturucu kalıntıları olduğu tespit edildi. Sadettin Saran’a bu durum soruldu.

Saran bu soruya şu şekilde cevap verdi:

“Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos’taki villada çok fazla misafir ağırlar, büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir, bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum.”

Uyuşturucu soruşturmasında kimler tutuklu?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci 17 Aralık’ta tutuklandı. Başsavcılık, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cebeci’nin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da 17 Aralık’ta adliyeye götürüldü. “Uyuşturucu bulundurma ve satma” suçlamalarıyla tutuklu olan Yaşar, savcılıkta yeniden ifade verdi. Yaşar, “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Yaşar lansman etkinliklerinde sıkça yer alıyor ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınıyordu. Geçen günlerde uyuşturucu madde bulundurma ve satma suçlamasıyla gözaltına alınan Yaşar, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.