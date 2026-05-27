  Bakan Gürlek talimat verdi: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek talimat verdi: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla, Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararı aldı.

Ne olmuştu?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken saat 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılmış ve otobüs şoförü yaralanmıştı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürülmüş ve saat 01.40'ta İstanbul'a inmişti.

