Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın yeni sahibi belli oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) İstanbul, Ankara ve Aydın'daki 5 taşınmazın satışına ilişkin kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren iş insanı Vahit Karaarslan'a satışı onaylandı.

Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

İhale iptal olmuştu

2021 Kasım'da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 2,5 milyar TL bedelle işletmesi 40 yıl süreyle Koç Holding'e verilmişti. Ancak 2022 Ocak'ta Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiği duyurulmuştu.

Karaarslan Grup kimdir?

Karaarslan Şirketler Grubu, 1998 yılında Vahit Karaarslan'ın liderliğinde faaliyete geçti. Grup, tarım, akaryakıt, gayrimenkul ve inşaat alanlarında faaliyet gösteriyor. Özellikle Rengi Antalya konut projeleriyle tanınan Karaarslan Grup, Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa rezervine sahip.

Onaylanan diğer satışlar

ÖİB ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki toplam 65 bin 421,95 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların bir bütün halinde 7 milyar 500 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesindeki 18 bin 339,20 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 252 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Has Karaarslan İnşaat Ticaret Ltd. Şti'ye satılması uygun bulundu.

ÖİB adına kayıtlı, Didim'deki 6 bin 911,49 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 102 milyon lira bedelle Bekay Turizm İnşaat Gayrimenkul Ticaret AŞ'ye, 6 bin 911,52 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 108 milyon lira bedelle Hasan Hüseyin Yapı Ticaret AŞ'ye satışına karar verildi.