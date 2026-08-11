Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açıldı: 5 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı. Gürlek, yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının yeniden ele alındığını açıkladı. Gürlek, yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında dosyanın yeniden incelendiğini belirtti.
Yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleriyle tüm delillerin tekrar değerlendirildiğini aktaran Gürlek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Gürlek, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini, gerekli adli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.
Soruşturmanın amacının 11 yıl önce gerçekleştirilen saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin somut delillerle ortaya çıkarılması olduğunu belirten Gürlek, "Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Gürlek, soruşturma sürecinin sonuna kadar takip edileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015… https://t.co/ndcL9cUVx5