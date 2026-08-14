Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı: 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, HTS kayıtları ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Başsavcılık, 3 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz edeceğini açıkladı.

Yeni deliller doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizleri sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli bir süre önce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yusuf Öksüz tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden Yusuf Öksüz, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, Öksüz hakkında tutuklama kararı verdi.

Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına hükmedildi.

Başsavcılık adli kontrol kararlarına itiraz edecek

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz edeceğini duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında; kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk haklarında ise adli kontrol kararı verilmiş olup adli kontrol kararlarına Başsavcılıkça itiraz edilecektir." ifadelerine yer verildi.