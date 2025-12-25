Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Dün gece yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saran, haftada iki gün karakola imza verecek. Saran'ın yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor.

Birçok yönetici Saran'a destek vermek için adliyedeydi

Fenerbahçe yöneticileri, Saran’a destek vermek için İstanbul Adliyesi'ndeydi.

Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edilmişti.

Test sonucuna itiraz eden Saran yaptığı açıklamada "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" ifadelerini kullandı ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurdu.

Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saran’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için Çağlayan'a geldi.

Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı.

Saran'ın tutuklanması haline görevi devralacak isme karar verildi.

Buna göre Saran’ın tutuklanması ihtimali göz önünde bulundurularak, başkanlık görevini Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar’ın devralması yönünde karar alındı.

Salar'ın da adliyeye giriş yaptığı görüldü.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine 18 Aralık Perşembe sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney de sağlık kontrolünden geçirildi. Güney ve Döngel kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Dört kişi hakkında yakalama kararı

Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Son olarak sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı.

Saadettin Saran'ın test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da adliye ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede "kokain pozitif" olduğu belirlendi.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Saran, 24 Aralık akşamı yeniden gözaltına alındı.

Soruşturmada 11 kişi tutuklu bulunuyor

Ayrıca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alınmıştı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

22 Aralık’ta İstanbul Etiler’deki “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada 11 kişi tutuklu.

Ela Rümeysa Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy tutuklanan ilk isimler

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Spiker Cebeci, ek ifadesinde geçmişte uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak madde satmadığını ve kimyasal uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Cebeci, telefon şifrelerini kendi rızasıyla verdiğini belirterek, yeniden kan ve saç örneği alınmasını talep etti.