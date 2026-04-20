Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaatta çökme meydana geldi

Fenerbahçe Chobani Stadyumu yakınlarında devam eden bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Temel kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden meydana gelen çökme, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çökeme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Çöken duvarla birlikte, işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü. Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, çökme sırasında duvarın yakınında kimsenin bulunmaması can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Ancak çevredeki vatandaşların büyük bir gürültüyle birlikte panik yaşadığı görüldü.