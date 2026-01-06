  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı: 7 şüpheli için tutuklama talebi
Takip Et

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı: 7 şüpheli için tutuklama talebi

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı: 7 şüpheli için tutuklama talebi
Takip Et

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar’da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

7 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Güzide Duran'ın boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecekGüzide Duran'ın boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecekGündem

 

40 kişi hayatını kaybetmişti: İsviçre'deki barın 5 yıldır denetlenmediği ortaya çıktı40 kişi hayatını kaybetmişti: İsviçre'deki barın 5 yıldır denetlenmediği ortaya çıktıDünya

 