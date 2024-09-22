Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Mehmet Dereli yoğun bakımda: Durumu ciddi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un en yakın dostlarından biri olan ve kulübün yönetim kurulu listesinde yer alan iş insanı Mehmet Dereli’nin geçirdiği rahatsızlık sonucu Amerikan Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen kulüp yöneticisinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Mehmet Dereli kimdir?

Mehmet Dereli, 2021 yılından beri Ali Koç’un oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer alıyor.

Daha önce magazinsel haberlerle gündeme gelen 1957 İstanbul doğumlu iş insanı, sanayici bir ailenin çocuğu.

İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Işık Lisesi'nde tamamlayan, lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya giden Dereli, Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esra Özkan'la dünya evine giren Dereli’nin bu evlilikten Emir adında bir oğlu oldu. Esra Özkan'dan sonra Şebnem Dinçgör'le evlenen Dereli, 2003 yılında bir kez daha baba oldu.

İstanbul merkezli "İstanbul Motor Piston" şirketinin ortaklarından olduğu bilinen Dereli, 2016 yılında karaciğer nakli de olmuştu. İş insanı, Brezilyalı model Elaine Fonseca ile sevgili olduğuna yönelik haberlerle de gündeme gelmişti.

İş insanı, sevgilisi Brezilyalı model Elaine Fonseca ile magazin sayfalarını süslemişti. Dereli'linin genç modelden Olivia isminde bir çocuğu daha bulunuyor.