Fenerbahçe’den minik taraftar Göktuğ’a destek: Lyon maçına davet edildi

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı-lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı hakkında açıklama yayımladı.

Kulübün yönetim kurulu üyelerinin Göktuğ ve babası Selami Alımcı ile iletişime geçtiği belirtilirken aile, salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasına davet edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında sağduyulu bir yaklaşım sergileyerek aileye destek olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi.

"Kabul edilemez buluyoruz"

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.

Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur.”

Kamuoyuna Açıklama



Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.… pic.twitter.com/jKK9iOnBxj — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2026

Ne oldu?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan olay yargıya taşındı.

Eryaman Stadı'nda 15 Ağustos'ta oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında, tribünde Fenerbahçe forması giyen küçük yaştaki bir çocuğun formasının çıkarılması için müdahale edildi.

Görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.