Fenerbahçeli Mert Hakan'ın bahis kuponları ortaya çıktı: 90+8'de gelen kart detayı

Futbolda bahis ve şike iddiaları kapsamında sürdürülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Mert Hakan'ın para gönderdiği ve özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür", "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlenen Dikmen'in kupon yaptığı maçlara ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre geçen yıl Slavia Prag-Fenerbahçe maçında Yüksek'in 5 kez faul yaptığı ve Dikmen'in "İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar" bahsinin tuttuğu belirlendi.

Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsi

Ekimde oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında ise İsmail Yüksek'in maçı kart görmeden tamamlamak üzereyken 90+8'de rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin bu sayede tutması dikkat çekti.

Soruşturmada MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrası 204 milyon giriş, 207 milyon 475 bin para çıkışı olduğu saptandı.Yandaş'ın adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen'e 2021- 2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi.