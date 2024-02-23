Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi. Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
* Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
* Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)
* Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)
* Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe
* Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)
* Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)
* Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)
* Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)