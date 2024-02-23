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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi. Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti. Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı?Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı?Spor

Eşleşmeler şöyle:

* Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

* Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

* Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

* Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

* Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

* Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

* Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

* Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)