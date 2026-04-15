Fenomen Banu Parlak’ın yargılanmasına başlandı

Olay, İstanbul Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi’nde 2024 yılında yaşanmıştı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği Drago, komşusunun köpeği Leo’ya saldırarak ölümüne sebep olmuştu.

Olay sonrası iddiaya göre Leo’nun sahibi de Parlak’ın yakını tarafından darp edilmişti. Konuyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Leo’nun sahipleri ve avukatı katılırken Banu Parlak ise yer almadı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, şüphelilerin tespiti için 30 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

"Sanık hapis cezasıyla yargılanıyor"

Duruşma sonrası açıklamada bulunan müşteki Yasemin Kılıç’ın avukatı Sevde Canik, "Yargılamamız bugün başladı. Sanık hapis cezasıyla yargılanıyor. İnşallah iyi bir yargılama süreci geçirdikten sonra hak ettiği cezayı alacağını düşünüyoruz. Çok fazla eksiklik var dosyada bugün onları dile getirdik. Toplanmayan delillerimiz hiç dosyaya eklenmeyen şüpheliler var. Şu an sanık kürsüsünde olması gerekirken bu kişiler bunların eklenmesini istedik. Leo için adaletin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.