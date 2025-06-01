Fenomen Danla Biliç'i ölümle tehdit eden Berk Çetin serbest bırakıldı
Fenomen Danla Biliç’i tehdit, darp, taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan Berk Çetin, ‘ölümle tehdit’ ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınmıştı. Berk Çetin, serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Biliç olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. Berk Çetin emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.
Danla Biliç, birkaç gün önce bir açıklama daha yaptı. Ünlü fenomen, Berk Çetin’in Kütahya'daki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu öne sürdü.
İddialar sonrasında yeniden gözaltına alınan Berk Çetin, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.