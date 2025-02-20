Fenomen Kerimcan Durmaz tahliye edildi
'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.
Yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında 8 Ocak’ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verildi.
Kerimcan Durmaz, 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Sosyal medya fenomeni bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.