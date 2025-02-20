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Fenomen Kerimcan Durmaz tahliye edildi

'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi
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Fenomen Kerimcan Durmaz tahliye edildi
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Yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında 8 Ocak’ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verildi.

Kerimcan Durmaz, 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Sosyal medya fenomeni bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.

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