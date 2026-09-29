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Fenomen motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Fenomen motorcu Cumhur Kahraman kazada hayatını kaybetti
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Kaza, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasını yasa boğdu

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu.

YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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