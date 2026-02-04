  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi
Takip Et

Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gezgin'in savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Uzlaşma sağlandı: Epstein belgelerinde mağdurların kimlikleri korunacakUzlaşma sağlandı: Epstein belgelerinde mağdurların kimlikleri korunacakDünya
İftar menülerinin faturası kabardı: Fiyatlar 7 bin liraya dayandıİftar menülerinin faturası kabardı: Fiyatlar 7 bin liraya dayandıEkonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
242 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı242 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandıGündem

 