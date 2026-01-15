Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı!

Trafik kurallarını anlattığı videolarla sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan polis memuru Serkan Durmuş, Instagram’da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşarak dikkat çekmişti. Ancak Durmuş hakkında çok sayıda şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

Yapılan başvuruların incelemeye alınmasının ardından Durmuş’un, ardı ardına soruşturmalara konu olduğu belirtildi. Sürecin ilgili birimler tarafından değerlendirildiği kaydedildi. Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, Serkan Durmuş hakkında yürütülen soruşturmalardan üçüncüsünü karara bağlayarak maaşından kesinti yapılmasına hükmetmişti.

Hakkında 12 ayrı şikayet geldi

Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği öğrenilen Durmuş'un, mevzuat gereği maaşında 4'te 1 oranında kesinti yapılacak. Bu cezanın ardından Durmuş, dördüncü kez soruşturmalık oldu.

Hakkında uygulanan disiplin cezalarına rağmen video çekerek sosyal medyada yayınlamaya devam eden Durmuş'un dördüncü soruşturmasının gerekçesi de belli oldu. Soruşturma gerekçesinin "yetkisi olmadan kamuoyuna bilgi ve demeç vermek" olduğu öğrenildi.