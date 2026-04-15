Fenomen Simge Barankoğlu hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Barankoğlu, “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek ya da bulundurmak”, “fuhuşa yer ve imkan sağlamak” ile “uyuşturucu kullanımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 7 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.

Müstehcenlik suçundan iddianame düzenlendi

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik suçundan iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.