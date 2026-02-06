Fenomen Simge Barankoğlu ve Taha Özer gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişletildi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Taha Özer ile Simge Barankoğlu gözaltına alınırken, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Taha Özer ile Simge Barankoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Dolandırıcılık suçundan da arandı
Polis ekipleri tarafından İzmir Ödemiş'te yakalanan Simge Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi. Yetkililer, dosya kapsamında inceleme ve soruşturma işlemlerinin sürdüğünü belirtirken, olayla bağlantılı yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.