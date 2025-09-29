Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı

  1. Ekonomim
Trafik kurallarını mizahi videolarla anlatan polis Serkan Durmuş, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Yapılan disiplin soruşturmasının ardından kendisine “maaş kesimi ve görevden uzaklaştırma” cezası verildi.

Sosyal medyada trafik kurallarını mizahi videolarla anlatan fenomen polis Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı. Hakkında yapılan şikayetler üzerine disiplin soruşturması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş’un sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili resmi mercilere yapılan bazı şikayetler inceleme başlatılmasına neden oldu.

Kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi

Yapılan disiplin soruşturması kapsamında, Serkan Durmuş’a "Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek" gerekçesiyle maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi. Polis memuruna, ayrıca “görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden dolayı da uyarı cezası verildi. Durmuş'un Instagram hesabında 471 bin takipçisi bulunuyor.

