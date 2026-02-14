Fenomenler Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları çıktı

Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk ve Youtuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.



X’te mizahi paylaşımları ile dikkat çeken “Toşko” lakabıyla tanınan Mazlum Aktürk 31 Ocak 2026’da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında da yer almıştı. Mazlum Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı bildirildi.

Youtuber Berkcan Güven'in test sonucu da pozitif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan bir diğer isim Youtuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna rastlandı.