Ferdi Tayfur ölüm yıldönümünde anılacak
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında CSO Ada Ankara’da düzenlenecek ücretsiz anma konseri ve Kral FM’de gerçekleştirilecek özel yayınlarla anılacak.
Arabesk müzikte iz bırakan sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında anılacak.
Selami Parmaksız'ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan "Amatör Sesler Programı Ferdi Tayfur Anma Konseri" 3 Ocak 2026'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tayfur'un iz bırakan eserleri, amatör seslerin yorumuyla konserde seslendirilecek.
Duygu yüklü şarkıların ve nostaljik ezgilerin ön planda olacağı anma konseri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Öte yandan usta sanatçı için Kral FM'de özel bir anma haftası kapsamında radyonun yayın akışında Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerine yer verilecek.
Ferdi Tayfur şarkıları 2 Ocak'ta gün boyu Kral FM'de dinleyicilerle buluşacak, hayranlardan gelen mesajlar canlı yayınlarda paylaşılacak.