Tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede hayatını kaybeden müzik ve Yeşilçam dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçi için AKM'de tören düzenlenmişti. Cenaze namazı için Ferdi Tayfur’un tabutu Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenaze törenine katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenaze törenine katılmak üzere Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne geldi.

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Ferdi Tayfur'un hastalığı neydi?

Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ailesinin isteği üzerine Antalya'ya sevk edildi. Sanatçı Antalya'da bir sinüs ameliyatı geçirdi. Daha sonra tedavisine aynı hastanede devam edildi. Gözetim sürecinde sanatçının durumu iyiye gitmedi. Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı. Usta sanatçı organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Tayfur'un "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

Ferdi Tayfur'un biyografisi

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

Dönüm noktası Ankara Radyosu oldu

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.

Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

"Çeşme" şarkısıyla adını tüm ülkeye duyurdu

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.

İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

Albümleri rekor kırdı, konserleri doldu taştı

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

Ferdi Tayfur'ın ailesi ve çocukları

Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.

Müzik kariyeri boyunca sayısız ödül aldı

Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.

Unutulmaz şarkılara imza attı

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.

Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te vefat etti

Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.