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Ferdi Tayfur'dan etkilendi... Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen eski gazeteci Reha Muhtar, vasiyetini açıkladı. Ünlü isim vasiyetinde eski eşi Deniz Uğur’un cenazesine katılmamasını istedi.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'dan etkilendi... Reha Muhtar vasiyetini açıkladı
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Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti. Bir süre hastanede kalan Muhtar daha sonra sağlığına kavuşup taburcu olmuştu.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” dedi.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandı.

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