  3. Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!
Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından aile içi miras tartışmaları büyüyor. Oğlu Ferdi Taha Tayfur, eserleri Ferdifon çatısı altında topladığını açıklarken, kızı Tuğçe Tayfur dijital haklara tedbir konulduğunu ve babasının üzerinden para kazanıldığını savundu.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından aile içi miras tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon çatısı altında toplandığını açıklayarak, “Plak, kaset, video, film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon’da” demişti.

"Bu miktar üç ayda bir, iki ya da iki buçuk milyon liraya varıyordu"

Ancak bu açıklama, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un tepkisini çekti.

Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu.

"Babamın üzerinden para kazanıyorsunuz"

Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz."

