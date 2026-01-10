Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı hakkında şoke eden milyonlarca liralık vurgun iddiası

Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

5 milyonluk senet protesto edildi

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre iş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda ödeme aldı. Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi oldu.

Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

Tuğçe Tayfur'dan açıklama: Söylenenler gerçeği yansıtmıyor

Tuğçe Tayfur ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."